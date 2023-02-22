Победа убийством. «Реал» выписал «Ливерпуль» из топ-клубов

И это надолго.

7 мая 2019 года Ориги и Вейналдум прибили «Барселону» со счетом 4:0 на «Энфилде». Каталонцам тогда жирно намекнули на их актуальный статус, но то был только пролог; будущее оказалось страшнее — впереди были 2:8 от «Баварии» и постепенное падение на уровень Лиги Европы. По сути, в 2019 году команда Юргена Клоппа продемонстрировала: «Барселона» больше не топ-клуб. «Блауграна» до сих пор ищет себя с того момента.

Спустя почти четыре года на том же самом стадионе страшный приговор выписали уже «Ливерпулю». На заболоченном газоне «Реал» избил мерсисайдцев, отыгравшись с 0:2 на 5:2. Еще раз: «Ливерпуль» пропустил пять мячей. Дома. В Лиге чемпионов. «Энфилд» никогда не видел такого позора в еврокубках. И если «Барселона» свой провал могла просто взять на заметку и принять меры (пусть и болезненные, но точно эффективные), то в Ливерпуле могут только наблюдать, куда их привела политика последних месяцев и лет.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил Тибо Куртуа после ошибки вратаря. Фото Global Look Press

Судьбоносный матч начался неплохо — Салах отдал ассист, а Нуньес великолепно забил пяткой. Следом Куртуа исполнил что-то дикое, и на минуту показалось, что «Ливерпуль» вернулся. Но дальше красные поплыли — Алиссон, еще вчера идеальный вратарь, был беспомощен. Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент и другие именитые игроки стояли столбами. «Реал» забил пять, и забивал на любой вкус.

Конечно, сами по себе разгромы — еще не приговор. Для них есть тысячи причин. Не повезло с реализацией (или наоборот — очень повезло сопернику), судья свистит в одну сторону, или быть может полкоманды в лазарете. Всякое может случиться. Но разгром — повод изучить возможные причины, и вот тут для «Ливерпуля» есть только плохие новости.

Причина разгрома на поверхности — состав. Мерсисайдцы способны пропустить пять, но не могут забить столько же в ответ. Почему так? У них травмы? Да не особо. Может, они стары и не могут тягаться с резвым «Реалом»? Уже ближе. Суть в том, что у «Ливерпуля» тот состав, который есть — его подбирали в ручном режиме последние годы, вкладывали большие деньги и прощались с ненужными игроками. Были проблески стратегии — но по итогу этот ювелирно подобранный состав идет в середине таблицы АПЛ и пускает пять на «Энфилде» от «Реала».

Чтобы понять, как глубоко опустился «Ливерпуль», достаточно задать всего несколько вопросов — исправится ли ситуация к ответному матчу? То есть, начнут ли Нуньес и Гакпо играть как Мане и Фирмино в лучшие годы? Милнер и Хендерсон будут жалить соперников так же больно, как раньше? Робертсон и Трент будут кошмарить свои фланги, как в Лиге чемпионов-2019/20? Этого не будет. Этого не было весь сезон, это достигло апогея в игре против «Реала», и это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Старые не помолодеют, а молодым нужно время на то, чтобы окрепнуть.

Хорошо, этот сезон завален — смирились. А через год, если «Ливерпуль» чудом попадет в Лигу чемпионов, он сможет дать бой «Реалу»? Допустим, молодые игроки наберутся опыта. Но старые станут еще старше, еще медленнее, еще менее подходящими под стиль Клоппа. Смогут ли их достойно заменить? И вот тут уже вопрос глобальный, потому как «Ливерпуль» с осени выставлен на продажу. Топ-менеджеры и управленцы средней руки кто ушел сам, кто уволен, кто дорабатывает сезон. Кому планировать новую стратегию? Кто будет покупать игроков? Кто будет выделять средства на трансферы?

«Ливерпуль» как минимум в спортивной ловушке. Скрупулезно подобранный состав не дает результат, Клопп уже устал пробовать сочетания и уступать самому себе в борьбе за стиль — а заменить этих игроков некем. У тренера нет трансферной поддержки, потому что пока некому ее оказывать.

Немец наверняка понимает, что на ближайшее будущее у «Ливерпуля» нет перспективы. Поэтому он мрачен, поэтому особо и не празднует голы. Раньше Юрген устраивал фирменный забег по бровке, а в матче с «Реалом» даже не улыбнулся после мяча Салаха. Вероятно, Клопп понимал, чем все закончится. И он точно догадывается, чем закончится история нынешнего «Ливерпуля».

Когда-то красные намекнули «Барселоне»: вы собрали такой состав, что мы вынесем вас 4:0. А те, кто сильнее нас, позже вынесут вас еще крупнее. И так будет, пока вы не соберете новую, молодую и крепкую команду. Теперь «Ливерпуль» сам получил черную метку: вы собрали такую команду, что ей можно забить пять на «Энфилде». Вот только отличие мерсисайдцев от каталонцев в том, что новую им будет собрать гораздо сложнее.

У «Барселоны» есть школа, потоком поставляющая таланты. У нее есть имя, ради которого мировые звезды готовы играть бесплатно или со скандалом уходить из великих клубов. В конце концов, у «Барселоны» есть сосьос и несколько кланов при дворе, готовых драться за право спасти попавший в беду клуб. А кто будет драться за спасение «Ливерпуля»?

В лучшем случае у красных сменится владелец и даст Клоппу денег на новый состав. Но хватит ли у Юргена сил, согласится ли он по новой изобретать «Ливерпуль»? А ведь это тоже годы. Немец банально можно сгореть на такой работе или попросту не дождаться этих новых владельцев.

Клопп не может перевернуть игру, не может спасти сезон — да и ближайшая перспектива ему неподвластна. «Ливерпуль» вступает в темное время — это вопрос не одного матча или даже месяца, но процесс уже запущен и необратим. Как из него выходить — неизвестно, но со статусом топ-клуба «Ливерпулю» можно прощаться.