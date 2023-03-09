Парижская фабрика эксплуатации таланта снова провалилась. Месси и Мбаппе не спасают

Игорь Рабинер — о вылете «ПСЖ».

Париж забыл выйти на второй тайм. Это можно трактовать так, а можно и иначе — что Нагельсманн в перерыве провел хорошую работу над ошибками. Месси отсекли от мяча: они пересекались считанные разы за второй тайм. Мбаппе выдавили куда-то к бровке, откуда опасности от него гораздо меньше.

А главное, сама «Бавария» стала намного агрессивнее, чем до перерыва, душить соперника высоченным прессингом, которым в первом тайме и не пахло. Именно так баварцы вынудили ошибиться Вератти, которому подсунул мяч 17-летний Батшиабу. Я тут не соглашусь с людьми, назвавшими этот эпизод «привозом». «Привоз» — это пас Зоммера в первом тайме, а тут — отличный прессинг, который продолжался первые 15 минут второго тайма. Первый гол Шупо-Мотинга отменили из-за офсайда, но вскоре он же забил ещё один. И это полностью соответствовало тому, что происходило на поле, где к тому времени была одна команда.

8 марта. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0. Лионель Месси после игры. Фото Reuters

О Батшиабу и других парижских «джокерах» — отдельный разговор. После первого тайма я предположил в своем Telegram-канале, что уход с поля Маркиньюса может в ключевой момент сыграть для «ПСЖ» роковую роль. Так и произошло. Но до перерыва-то на замену вышел опытный Мукьеле — вот только, видимо, плохо размялся, потому что провел на поле лишь 9 минут и на второй тайм не вышел. А появился как раз этот почти двухметровый, но совсем зеленый пацан.

И это символизировало катастрофичность парижской скамейки. Оттуда не вышел и не мог выйти ни один игрок, способный усилить игру «ПСЖ»: разница в уровне между основой и лавкой парижан ужасающа. Недавно надолго вылетел Неймар, и это усугубило ситуацию. На уровне плей-офф ЛЧ и соперников калибра «Баварии» Париж, видимо, может решать только на свежести, в первом тайме, ну, в первый час.

А дальше у «Баварии» выходят такие ребята, как Мане, Сане, Канселу и Гнабри, который забил второй мяч. У «ПСЖ» же на поле «Алльянц Арены» отправился такой набор игроков, на который без слёз не взглянешь.

У Парижа тоже были шансы переломить игру — дважды на стандартах бил головой Серхио Рамос. Сначала спас Зоммер (с чем его первым поздравил де Лигт, выручивший швейцарца в первом тайме), а затем экс-защитник «Реала» пробил чуть мимо. Попади в створ — гол. Не попал.

С воздуха у «ПСЖ» после перерыва было два момента, а с земли, откуда вроде бы должны создавать шансы два лучших игрока одноименной планеты, — ни одного. План Нагельсманна по их нейтрализации сработал безукоризненно, и будет очень интересно его из уст немца услышать.

Совсем недавно в Марселе Месси и Мбаппе взаимодействовали волшебно, забили три мяча с пасов друг друга, и остановить их казалось невозможно. Но «Бавария» — не «Марсель», и она во всех аспектах оказалась в этом противостоянии сильнее именно как команда. Потому что и оборона, и прессинг, и скамейка — неотъемлемые части этого понятия, а три этих фактора и сыграли решающую роль.

Париж опять не выиграет Лигу чемпионов. Захочет ли после бесславного вылета в 1/8 финала там оставаться Месси, который летом станет свободным агентом, — большой вопрос. Не начнется ли новый эпизод сериала «Мбаппе и «Реал» — тоже. А Неймару сначала придется пропустить три-четыре месяца из-за травмы, а потом по новой набирать кондиции. Ну да, есть Маркиньюс, Вератти, Хакими, Доннарумма, доигрывающий Серхио Рамос. А скамейки и баланса нет вообще.

8 марта. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0. Защитники парижан Серхио Рамос и Ашраф Хакими после поражения. Фото Reuters

В такой жеребьевке 1/8 финала Париж может винить только себя. Не надо было два раза играть вничью с «Бенфикой» и занимать второе место в группе, что и толкнуло «ПСЖ» на «Баварию». С другой стороны, глядя на эту «Бенфику», начинаешь очень сомневаться, что «ПСЖ» в принципе сильнее нее.

Я хотел видеть Месси и Мбаппе в плей-офф ЛЧ вместе и на следующих стадиях, оттого болел за Париж. Но «Бавария» абсолютно заслуженно прошла дальше, а «ПСЖ» из года в год, при почти любом тренере, в ЛЧ проявляет себя не как коллектив, а как фабрика эксплуатации таланта. А как только талант(ы) кто-то оказывается способен закрыть, других козырей у Парижа не обнаруживается, зато начинают зиять дыры. Их умело и нашел Мюнхен.