«Зубами впился в лысину Зидана, до крови». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «З»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает в Instagram свой футбольный алфавит. На букву «З» специалист вспомнил Зинедина Зидана, возглавляющего «Реал».

— Буква «З» в моем алфавите — это Зидан, — написал Евсеев. - Большая буква «З», я бы сказал. Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда «Локомотив» попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель «Золотого мяча».

Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать как Зидан сыграет.

Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнёсся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах.