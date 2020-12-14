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Зидан заявил, что очень уважает «Аталанту»

16:04
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет с «Аталантой».

«Мы знаем эту команду и очень уважаем ее, — цитирует специалиста Marca. — Первый матч с «Аталантой» будет сыгран в феврале, но что меня действительно волнует сейчас — это завтрашняя игра (с «Атлетиком» в чемпионате Испании — Прим. «СЭ»). Для нас это еще одна отличная возможность».

Первый матч пройдет в Бергамо, второй — в Мадриде. Более подробный календарь игр станет известен позднее.

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