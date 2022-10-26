Жоау Мариу — о победе над «Ювентусом»: «До 70-й минуты это была очень хорошая игра»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал поражение от «Ювентуса» (3:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«До 70-й минуты это была очень хорошая игра, идеальная с нашей стороны. До счета 4:2 у нас была возможность сделать 5:1, но это футбол, и мы играли против отличной команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.