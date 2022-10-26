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Жоау Мариу — о победе над «Ювентусом»: «До 70-й минуты это была очень хорошая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал поражение от «Ювентуса» (3:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«До 70-й минуты это была очень хорошая игра, идеальная с нашей стороны. До счета 4:2 у нас была возможность сделать 5:1, но это футбол, и мы играли против отличной команды», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035720--benfica-vs-juventus/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2(0)

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11%

2.32
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Боруссия Д 0
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1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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1.65
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