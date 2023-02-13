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Защитник «Боруссии» Зюле: «Мы уважаем «Челси», но не боимся»

Мария Гусева
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Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«У «Челси» есть свои неповторимые качества. Их состав очень опасен, а за зиму они значительно усилились. Тем не менее, мы их уважаем, но не боимся. Мы не считаем себя аутсайдерами в этом матче. Если мы проявим смелость и будем верить в свои силы, мы можем далеко пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зюле.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» — «Челси» состоится 15 февраля в Дортмунде, начало — 23.00 мск. Ответную встречу команды проведут в Лондоне 7 марта.

Никлас Зюле
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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