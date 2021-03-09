Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Для 36-летнего португальца эта игра стала 176-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю Роналду занимает второе место, а его отставание от бывшего одноклубника по «Реалу» и экс-голкипера «Порту» Икера Касильяса составляет один матч.

Из 176 игр Роналду провел 52 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Реал» и 23 за «Ювентус». На счету Касильяса 150 матчей в «Реале» и 27 — в «Порту».

Третье место по играм в Лиге чемпионов принадлежит уже завершившему карьеру экс-капитану «Барселоны» Хави (151), а четвертое — нынешнему капитану каталонцев Лионелю Месси (148).