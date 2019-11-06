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«Ювентус» показал раздевалку перед матчем с «Локомотивом»

19:10
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В официальном Twitter «Ювентуса» опубликовано видео из раздевалки команды перед матчем Лиги чемпионов против группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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