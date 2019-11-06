«Ювентус» показал раздевалку перед матчем с «Локомотивом»
19:10
В официальном Twitter «Ювентуса» опубликовано видео из раздевалки команды перед матчем Лиги чемпионов против группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
A ? inside tonight's changing room #FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/l1yI0YNtdf— JuventusFC (@juventusfcen) November 6, 2019
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября. Начало в 20.55 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 5804Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...