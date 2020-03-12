Юрген Клопп: «Не собираемся обвинять Адриана ни на секунду»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал вратаря команды Адриана, чья ошибка привела к первому пропущенному мерсисайдцами голу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3, общий счет — 2:4), по итогам которого английская команда прекратила участие в турнире.

— Адриан — суперигрок, он мне нравится, но в эпизоде с первым голом «Атлетико» он либо принял неверное решение, либо неудачно ударил по мячу, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Клоппа. — Не знаю, что именно там произошло. Когда Льоренте наносил удар, Адриан все еще возвращался в ворота и занимал неправильную позицию, так что забить было не так и трудно. В обычых ситуациях пропуск мяча — нормальная ситуация, часть футбола, но вчера именно этот гол все изменил. Игроки «Атлетико» сразу подумали: «Окей, мы можем забрать этот матч», и сразу стали играть жестче, у них будто ноги стали свежее.

Адриан — мужчина, он все прекрасно понимает. Мы не собираемся винить его ни на секунду. Что бы вы ни делали, нужно сохранять уважение друг к другу. Адриан не хотел, чтобы случилось то, что случилось, он много раз выручал нас. У него были прекрасные выступления за «Ливерпуль». Люди обычно осуждают тебя, особенно когда у тебя публичная работа. Тем не менее, я уверен, что Адриан справится со всем, что случилось. Мы ему поможем, хотя, мне кажется, помощь ему даже не нужна.