"Ваша поддержка облегчает боль от поражения". Твиттер "Барселоны" после разгрома

Официальный Твиттер "Барселоны" поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4).

Каталонцы по итогам двух встреч вылетели с ЛЧ (общий счет – 4:3 в пользу "Ливерпуля").

– Ваша поддержка облегчает боль от поражения. Спасибо, что всегда находитесь рядом с нами, – написано в Твиттере "Барселоны".

The warmth of your support eases the pain of defeat.

Thank you for always being there. pic.twitter.com/3kkHqbJbww – FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 мая 2019 г.

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