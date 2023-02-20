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Сегодня, 08:16

Главный тренер «Порту» Консейсау рассказал о мечте обыграть «Интер»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

«Вспоминаю наш матч с «Челси», когда мы проиграли совершенно незаслуженно, а потом оказалось, что «Челси» становится чемпионом Европы. У нас еще есть шанс обыграть их. Мы мечтаем об этом, и это правильно. В жизни надо мечтать и стремиться реализовать мечту», — цитирует Консейсау fcinter1908.it.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интера» с «Порту» пройдет 22 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Сержиу Консейсау
ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
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