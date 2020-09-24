В еврокубках хозяевам будут засчитывать поражение в случае невозможности проведения матча

УЕФА опубликовал перечень специальных мер по проведению матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что клуб обязан заблаговременно проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях со стороны государственных или местных властей, которые могут помешать проведению матча на домашнем стадионе.

В таком случае хозяева поля должны предоставить альтернативное место для проведения игры. Допускается вариант с проведением матча в другой стране. Если альтернативный стадион предоставлен не будет, команде-хозяину засчитают поражение со счетом 0:3.

Если клуб не сообщил о любых ограничениях, влияющих на возможность проведения и организации матча, ответственность за это несет клуб. В таком случае команде-хозяину поля будет засчитано поражение 0:3, если матч не может быть проведен в срок или перенесен на другую дату.