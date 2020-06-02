В этот день тотальный футбол прогремел на весь мир: «Аякс» выиграл Кубок чемпионов

Сегодня, 2 июня, исполнилось 49 лет с момента первой победы «Аякса» в Кубке чемпионов (предшественнике Лиги чемпионов).

В финальном матче главного еврокубкового турнира клуб из Амстердама взял верх над «Панатинаикосом» — 2:0. Игра состоялась в в Лондоне на «Уэмбли».

Возглавлял «Аякс» один из лучших тренеров XX века Ринус Михелс. Именно ему приписывают изобретение «тотального футбола», тактики постоянного перемещения и смены позиций футболистами.

После победы в Кубке чемпионов с «Аяксом» Михелс возглавит «Барселону», но несмотря на смену тренера, амстердамцы выиграют также турнир в 1972 и 1973 году. В 1974 году тотальный футбол Михелса принесет Голландии серебро чемпионата мира, а в 1988-м — победу в чемпионате Европы.

Лидер «Аякса» Йохан Кройф возьмет по итогам 1971 года «Золотой мяч», а в 1973 и 1974, уже в составе «Барселоны», еще дважды выиграет трофей, став его первым трехкратным обладателем.