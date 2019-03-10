Усман Дембеле может пропустить матч с "Лионом" из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, возможно, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона", сообщают испанские СМИ. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче 27-го тура Ла лиги с "Райо Вальекано" (3:1).

Как сообщает Marca, участие француза в игре с "Лионом" под вопросом. Ранее стало известно, что у него растяжение мышцы бедра на левой ноге. О сроке восстановления пока не сообщается. Также нет точной информации о том, какова вероятность его участия в матче с французской командой.

Матч "Барселона" - "Лион" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. 21-летний Усман Дембеле в текущем сезоне провел 34 матча за "Барсу" и забил 13 мячей при восьми голевых передачах.

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