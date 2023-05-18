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Сегодня, 03:03

Уокер: «У «Сити» нет выдающейся суперзвезды, и это заставляет нас чаще идти вперед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кайл Уокер.
Фото Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это тяжело, всегда бывает тяжело. Иногда эмоции берут верх. Я думаю, что парни хорошо справились, и мы контролировали ход первого тайма. Во втором тайме было немного небрежно, и мы отдали мяч, чего не должно было случиться.

Очевидно, что у нас есть Джек Грилиш, Кевин де Брейне, Эрлин Холланн, но нет выдающейся суперзвезды, и я думаю, что это то, что заставляет нас чаще идти вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

 
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Кайл Уокер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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