Уле Гуннар Сульшер: "Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать кого угодно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что команды должны быть готовы в Лиге чемпионов побеждать кого угодно. "МЮ" в 1/4 финала турнира предстоит сыграть против "Барселоны".

- Хотелось бы, чтобы второй матч проходил на "Камп Ноу", с чем, вероятно, 99,9 процента тренеров не согласятся, - цитирует "9 Sport Pro" Сульшера. - Если можете добиться достойного результата дома, тогда мы можем победить любого, как мы это сделали в Париже. С нетерпением ждем этого противостояния и рады быть в четвертьфинале. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать кого угодно..