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УЕФА возбудил дело после матча «Ливерпуль» — «Зальцбург»

4 октября 2019, 23:53

УЕФА возбудил дело в отношении «Ливерпуля» по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (4:3).

Действующим обладателям трофея вменяют выход посторонних лиц на поле во время матча. Фанаты «Зальцбурга» обвиняются в бросании посторонних предметов.

Кроме того, начато расследование в отношении дортмундской «Боруссии» в игре со «Славией» (2:0). Фанатов команды обвиняют в использовании пиротехники, бросании предметов на поле и вандализме. «Славии» предъявлено обвинение в блокировании проходов.

Фанаты «Аякса» после матча с «Валенсией» (3:0) могут быть наказаны в организации беспорядков и вандализме. Также амстердамцы могут быть наказаны за шесть желтых карточек за одну игру.

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