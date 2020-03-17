УЕФА работает над решениями относительно Лиги чемпионов и Лиги Европы

Как уже сообщал «СЭ», Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Турнир пройдет летом 2021 года — с 11 июня по 11 июля.

Однако УЕФА осталось решить еще несколько важных вопросов. В частности, пока не объявлено официально о судьбе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт организации, решение этих вопросов прорабатывается. Окончательный вердикт будет объявлен позднее.

По данным испанских СМИ, планируется, что финал Лиги Европы состоится 24 июня, а финал Лиги чемпионов — 27-го. Ожидается, что футбол вернется к нормальной жизни в середине апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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