УЕФА открыл дело против Рамоса за умышленную желтую карточку

УЕФА открыл дело в отношении защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает пресс-служба организации. Испнец после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (2:1) признался, что специально получил предупреждение, чтобы пропустить ответную игру с голландским клубом.

Кроме того, против "Аякса" было открыто дисциплинарное производство за метание предметов на поле, использование пиротехники и запрещенный баннер.

Против "Реала" было открыто дело за использование болельщиками пиротехники.