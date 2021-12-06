Бензема пропустит неделю из-за повреждения
15:14
Нападающего «Реала» Карима Бензема выбыл на неделю из-за повреждения. Футболист был заменен в первом тайме матча 16-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (2:0).
В понедельник, 6 декабря, 33-летний француз прошел обследование, которое не выявило серьезных повреждений мышц бедра. Бензема пропустит около недели.
Нападающий не сыграет 7 декабря с «Интером» в 6 туре группового этапа Лиге чемпионов. Также под вопросом его участие в дерби с «Атлетико», которое пройдет 12 декабря.
Бензема в сезоне-2021/22 сыграл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 передач.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/es/noticias/benzema-lesionado-que-tiene-cuanto-tiempo-estara-de-baja-y/blteb4063ee1dfa0782
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