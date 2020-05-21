У Эвра есть традиция. Экс-игрок публикует одно и то же фото после поездки в Москву уже 12 лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал фото в Twitter.

На фото француз держит кубок Лиги чемпионов, который он завоевал вместе с «МЮ» в 2008 году, обыграв «Челси» в Москве.

— Я публикую это фото каждый год, но когда шапка оооочень хороша, почему бы и нет? — подписал фото Евра. — Удивительные воспоминания с этой командой. 12 лет прошли слишком быстро.