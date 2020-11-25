Тухель рассердился на вопросы о стиле игры «ПСЖ» после победы над «Лейпцигом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (1:0) был недоволен вопросами журналистов. По его мнению, сейчас главное — набранные 3 очка.

— Вы сказали, что нам нужна победа, и теперь она у нас есть! Мы играли с большим сердцем, это был очень сложный матч, — цитирует RMC Тухеля. - Я знал, что так будет, но «ПСЖ» победил. Если вы говорите, что важнее хорошо играть, чем побеждать, это ваше мнение, а не мое. Сейчас важно единство, так как команда находится в сложной ситуации. Я очень хорошо знаю, что мы можем больше, но если серьезно посмотрим на ситуацию, в которой играем... вот и все. Нам нужна была победа, и она у нас есть. Я устал постоянно отвечать на ваши вопросы про стиль игры. Если у вас хватит смелости, если у вас есть яйца, идите и спросите игроков в раздевалке. Ребята мертвы... они играли до конца.