Томас Партей: «Атлетико» важно показать хорошую игру с «Локо»

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей — о матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Локомотивом».

— Игра с «Локомотивом»? Все матчи в Лиге чемпионов сложные, но мы думаем о том, как одержать победу.

— Одни из самых техничных игроков в «Локо» — братья Миранчуки. Но они могут не сыграть. Что думаете о них?

— «Локо» — отличная команда, нам самим важно показать хорошую игру.

— Как оцените свое состояние?

— Я усердно работаю каждый день и чувствую себя все лучше, готов помогать команде.

— С «Локомотивом» устроит только победа, учитывая недавние неудачные выступления в еврокубках?

— У нас отличный состав. Нам важно хорошо сыграть в этом матче с «Локо», думаем о победе.

— «Атлетико» не так много забивает. Что об этом думаете?

— Мы много работаем над этим, забивать голы важно. Но важно и не пропускать. (Юлия Яковлева)