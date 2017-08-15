Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА.

ЦСКА на последних минутах вышел вперед в гостевом первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.

Голкипер Давид фон Бальмос не ожидал такого "паса" одноклубника. Вратарь далеко вышел из ворот и не смог достать перелетевший его мяч, который закатился за линию ворот.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА