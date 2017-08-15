23:35 15 августа | Футбол — Лига чемпионов

Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА.
Автогол "Янг Бойз" в матче с ЦСКА.
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ЦСКА на последних минутах вышел вперед в гостевом первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.

Голкипер Давид фон Бальмос не ожидал такого "паса" одноклубника. Вратарь далеко вышел из ворот и не смог достать перелетевший его мяч, который закатился за линию ворот.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (13)
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zvovs

Так и знал что то "странно удачливое" должно случится в матче - либо клуб в ЛЧ как из нашего ФНЛ (прошлый соперник), либо судья, либо ещё какая то хрень.... в этом весь ЦСКА, без этой "странной удачи" ЦСКА проигрывает.

10:21

xSive

сами не могут просто

10:18

Mavr03

везет дуракам и клячам

08:20

~андрик~

Классный удар по своим воротам. Юра Ковтун в таких случаях,а они были у него через матч,говорил так,"Бей своих,чтобы чужие боялись!"

03:51

Кириллиус Спартакиус

Что-то в последнее время что ни автогол, то один чудней другого. Всё чудесатей и чудесатей))

01:41

Алкимо. 45 лет за Спартак!

Коняги фарт поймали не детский))))

00:39

ravilius777

сколько ЦСКА не везло, а вы с удовольствием глорили, а повезло Гинер все купил, клоуны, а то что Игорёк потащил, все глаза позакрывали

00:26

ravilius777

ВладиСлав БТ : договорная?? за выход в группу 15 млн Евро дают, значит Гинер дал больше???? 3 года никого не покупает, чтобы дать нонейму 16 млн за два матча?????? просто да Винчи ты мясной

00:23

Thergothon

Березуцкому и Акинфееву учиться и учиться!

23:57 15 августа

да, мой учитель

янг бойс- видно в понедельник их мама родила.)

23:52 15 августа

да, мой учитель

янг бойс- видно в понедельник их мама родила.))

23:51 15 августа

ротор-максимум

По любому ГВК. Или он колдует как Бердыев.

23:49 15 августа

ВладиСлав БТ

Договорняк 100%. Весь матч смотрел и думал, что за цирк. Финал игры подтвердил сомнения.

23:42 15 августа