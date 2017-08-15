Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

ЦСКА на последних минутах вышел вперед в гостевом первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев Касим Нуху неудачно переправил мяч головой своему вратарю.
Голкипер Давид фон Бальмос не ожидал такого "паса" одноклубника. Вратарь далеко вышел из ворот и не смог достать перелетевший его мяч, который закатился за линию ворот.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska #UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч. #ЯнгБойзЦСКА #YBZSKA 0:1 90+1' Касим Нуху (автогол) pic.twitter.com/F7wQ2SkgIR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 августа 2017 г.
zvovs
Так и знал что то "странно удачливое" должно случится в матче - либо клуб в ЛЧ как из нашего ФНЛ (прошлый соперник), либо судья, либо ещё какая то хрень.... в этом весь ЦСКА, без этой "странной удачи" ЦСКА проигрывает.
10:21
xSive
сами не могут просто
10:18
Mavr03
везет дуракам и клячам
08:20
~андрик~
Классный удар по своим воротам. Юра Ковтун в таких случаях,а они были у него через матч,говорил так,"Бей своих,чтобы чужие боялись!"
03:51
Кириллиус Спартакиус
Что-то в последнее время что ни автогол, то один чудней другого. Всё чудесатей и чудесатей))
01:41
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Коняги фарт поймали не детский))))
00:39
ravilius777
сколько ЦСКА не везло, а вы с удовольствием глорили, а повезло Гинер все купил, клоуны, а то что Игорёк потащил, все глаза позакрывали
00:26
ravilius777
ВладиСлав БТ : договорная?? за выход в группу 15 млн Евро дают, значит Гинер дал больше???? 3 года никого не покупает, чтобы дать нонейму 16 млн за два матча?????? просто да Винчи ты мясной
00:23
Thergothon
Березуцкому и Акинфееву учиться и учиться!
23:57 15 августа
да, мой учитель
янг бойс- видно в понедельник их мама родила.)
23:52 15 августа
да, мой учитель
янг бойс- видно в понедельник их мама родила.))
23:51 15 августа
ротор-максимум
По любому ГВК. Или он колдует как Бердыев.
23:49 15 августа
ВладиСлав БТ
Договорняк 100%. Весь матч смотрел и думал, что за цирк. Финал игры подтвердил сомнения.
23:42 15 августа