Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу инцидента в матче группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом». Игра, начавшаяся 8 декабря 2020 года, была остановлена на 16-й минуте. Тренер стамбульцев Пьер Вебо выразил возмущение словами одного из румынских арбитров, назвавшего футболиста команды словом «negru» («черный»). В результате обе команды покинули поле, а встреча была доиграна на следующий день («ПСЖ» победил 5:1).

УЕФА открыл дело в отношении ассистента главного арбитра Октаивана Совре и резервного рефери Себастьяна Колтеску. По итогам разбирательств Колтеску был отстранен от работы в матчах под эгидой УЕФА до конца сезона, то есть до 30 июня 2021 года. Совре получил выговор. Кроме того, судьи должны будут пройти до 30 июня специальную образовательную программу.

В УЕФА отметили, что оба судьи нарушили «обязательство вести себя надлежащим образом», но невиновны по статье «расизм и другое дискриминационное поведение». Дисциплинарный орган УЕФА согласился с инспектором по этике и дисциплине, что судьи должны быть надлежащим образом обучены, чтобы принимать более обоснованные решения при выборе языка и слов.

Кроме того, Вебо за неспортивное поведение отстранен на одну игру под эгидой УЕФА.