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Судья матча «Челси» — «Краснодар» подозревается в участии в договорном матче

20:02
Павел Краловец. Фото Reuters
Павел Краловец. Фото Reuters
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Чешский судья Павел Краловец подозревается в участии в договорном матче. Он исключен из списка судей профессиональных чешских лиг до конца 2020 года, сообщает iDnes.cz.

В скандале может быть замешан бывший заместитель главы Чешской футбольной ассоциации Роман Бербр, который с октября находится под стражей по подозрению в организации договорных матчей. По информации источника, Бербр позвонил Краловцу перед июльским финалом Кубка Чехии, в котором пражская «Спарта» обыграла «Слован» со счетом 2:1.

В материале говорится, что 43-летний Краловец после игры подвергся резкой критике за решение не удалять полузащитника «Спарты» Мартина Фридека, который в одном из эпизодов наступил на соперника.

Напомним, что Краловец работал на недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1).

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