Суд оштрафовал «Локомотив» за нарушение правил безопасности на матче с «Атлетико»

Преображенский суд Москвы оштрафовал «Локомотив» на 100 тысяч рублей, сообщает РАПСИ. Клуб наказан за нарушение правил обеспечения безопасности на матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Матч состоялся 1 октября 2019 года.

— ФК «Локомотив» был оштрафован по части 1 статьи 20.32. КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований) на 100 тысяч рублей, — заявили в пресс-службе суда.

По данным источника, на территории стадиона отсутствовала специальная техника для подробного досмотра болельщиков и их вещей, а также не были использованы средства для обнаружения взрывчатых веществ.