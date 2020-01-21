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Суд оштрафовал «Локомотив» за нарушение правил безопасности на матче с «Атлетико»

16:00
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Преображенский суд Москвы оштрафовал «Локомотив» на 100 тысяч рублей, сообщает РАПСИ. Клуб наказан за нарушение правил обеспечения безопасности на матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Матч состоялся 1 октября 2019 года.

— ФК «Локомотив» был оштрафован по части 1 статьи 20.32. КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований) на 100 тысяч рублей, — заявили в пресс-службе суда.

По данным источника, на территории стадиона отсутствовала специальная техника для подробного досмотра болельщиков и их вещей, а также не были использованы средства для обнаружения взрывчатых веществ.

Дополнительная информация

http://rapsinews.ru/judicial_news/20200121/305345134.html

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