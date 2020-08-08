Стерлинг назвал, что стало ключом к победе над «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити»? Рахим Стерлинг после победы над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда планировала начать игру агрессивно. По его мнению, главное в еврокубках — выкладываться.

— Мне кажется, ключом к успеху стала наша страсть и энергия. Лига чемпионов — один из турниров, в котором мы хотим показывать хорошие результаты, — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга. — Самое главное — выкладываться на полную катушку, и результат придет. Было ощущение, что победит тот, кто приложит больше физических усилий, и в этом плане мы сегодня были на высоте. Ребята сегодня здорово набегались.

План на игру заключался в том, чтобы начать матч агрессивно, и нам это удалось. Давление, которое мы оказывали на соперника, привело к двум забитым мячам. Мы здорово сыграли. У нас великолепные игроки. Сегодня они показали энергичную и яркую игру, которая позволила победить.