Состоялись первые матчи Лиги чемпионов-2019/20

Состоялись первые матчи отборочного турнира Лиги чемпионов-2019/20. В полуфинальных встречах предварительного раунда андоррская "Санта-Колома" одолела "Тре Пенне" из Сан-Марино, а "Фероникелли" из Косово одолел гибралтарский "Линколн". Обе игры завершились со счетом 1:0.

Финал состоится 28 июня. Все матчи предварительного раунда проходят в косовской Приштине.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

1/2 финала

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Санта-Колома" (Андорра) - 0:1 (0:0)

Гол: Камочу, 76.

Судья: Макнабб (Северная Ирландия).

25 июня. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".

"Фероникелли" (Косово) - "Линколн" (Гибралтар) - 1:0 (1:0)

Гол: Хоти, 3.

Судья: Сан (Швейцария).

25 июня. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".