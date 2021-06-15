Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Группа 1

«Фола» (Люксембург) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Слован» Братислава (Словакия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

«Мальме» (Швеция) — «Рига» (Латвия)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Легия» (Польша)

Группа 2

«Коннас-Ки» (Уэльс) — «Алашкерт» (Армения)

ХИК (Финляндия) — «Будучность» Подгорица (Черногория)

ЧФР (Румыния) — «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

«Шкендия» (Северная Македония) — «Мура» (Словения)

Группа 3

«Теута» (Албания) — «Шериф» (Молдавия)

«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Нефтчи» (Азербайджан)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан)

«Лудогорец» (Болгария) — «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)

Группа 4

«Ференцварош» (Венгрия) — победитель предварительного раунда («Фольгоре» (Сан-Марино) / «Приштина» (Косово) / «Торсхавн» (Фарерские острова) / «Интер Эскальдес» (Андорра))

«Жальгирис» (Литва) — «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Флора» (Эстония) — «Хибернианс» (Мальта)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Валюр» (Исландия)

Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов?. Проигравшие продолжат борьбу в Пути чемпионов второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.