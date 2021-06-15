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УЕФА допустит «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов

19:51
Футболисты «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
Футболисты «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформировал «Ювентус», что туринский клуб будет допущен к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает ANSA.

Ранее появлялась информация, что «Барселону», «Реал» и «Ювентус» дисквалифицируют из Лиги чемпионов за участие в Европейской Суперлиге.

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.

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