Хави: «Думаю, Месси продолжит играть в «Барселоне», но слово останется за ним»
15:28
Главный тренер «Аль-Садда» и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о возможном уходе из каталонского клуба Лионеля Месси.
Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года .
«Я думаю, что он продолжит играть в «Барселоне», но слово останется за ним, — цитирует Эрнандеса Marca.com. — Он заслужил право решать. Месси — лучший игрок в истории «Барселоны», и я надеюсь, что он не поменяет своего решения».
Летом 2020-го Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но в итоге был вынужден остаться в клубе.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/06/10/60c1d85a22601d37218b4609.html
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