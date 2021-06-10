Хави: «Думаю, Месси продолжит играть в «Барселоне», но слово останется за ним»

Главный тренер «Аль-Садда» и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о возможном уходе из каталонского клуба Лионеля Месси.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года .

«Я думаю, что он продолжит играть в «Барселоне», но слово останется за ним, — цитирует Эрнандеса Marca.com. — Он заслужил право решать. Месси — лучший игрок в истории «Барселоны», и я надеюсь, что он не поменяет своего решения».

Летом 2020-го Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но в итоге был вынужден остаться в клубе.