СМИ: УЕФА может отстранить Ди Марию от участия в ответном матче с "МЮ"

УЕФА может отстранить нападающего "ПСЖ" Анхеля Ди Марию на неопределенное количество игр за провокации в сторону болельщиков "Манчестер Юнайтед"​ (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.

Напомним, что в 30-летнего аргентинца во втором тайме фанаты "МЮ" кинули бутылку пива, но нападающий не стушевался и сделал вид, что выпил напиток и отбросил пустую емкость сторону.

По информации СМИ, в статье 15, пункте 6 а, сказано, что за провокацию зрителей грозит дисквалификация на один матч или на срок, который будет определен.

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