Симеоне доволен игрой «Атлетико» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1) отметил, что команде нужно работать над реализацией. Также он добавил, что доволен игрой команды с мячом.

— Мы отлично сыграли в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. — До 60-65-й минуты мы все контролировали, но затем они получили пенальти. Тем не менее мы прибавляем. В следующую среду нужно лучше реализовывать моменты. Это футбол. Мы определенно на верном пути. Команда усердно работает, и игроки в хорошей форме. Не всегда легко реализовывать моменты, но мы прибавим в этом компоненте. Мне понравилось, как спокойно мы играли с мячом.