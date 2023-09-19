«Шахтер» сыграет с «Порту» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Шахтер» — «Порту» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». В сетке вещания на 19 сентября трансляция игры отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличу на телеканале «Матч Премьер».

Украинская команда домашние встречи группового раунда ЛЧ в этом сезоне проведет в Гамбурге (Германия) . Руководству клуба удалось достичь договоренностей с УЕФА и ФК «Гамбург». Ранее сообщалось, что команда может сыграть в Варшаве (Польша), где принимала еврокубки в прошедшем сезоне.

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