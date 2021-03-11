Сестра Роналду ответила на оскорбления диктора стадиона «Порту»

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру ответила на оскорбления сотрудника «Порту» Фернандо Сауля.

«Если кто-то и свинья в этой ситуации, то это вы! Не вашему грязному рту говорить о том, кто достиг большего, чем вы добьетесь за 1000 жизней. Я поддерживаю «Порту» в чемпионате страны, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, но у меня есть честь. Однажды мы встретимся с тобой лицом к лицу. Тогда посмотрим, есть ли у тебя самого зубы», — написала в Instagram Авейру.

10 марта диктор стадиона «Драгау» после ответного матча с «Ювентусом» (2:3 д.в.) в 1/8 финала Лиги чемпионов оскорбил Роналду в социальных сетях, назвав футболиста «свиньей», а его семью «беззубой». Позже Сауль принес извинения за свои высказывания.