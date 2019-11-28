Сесар Аспиликуэта о матче с «Валенсией»: «Нельзя быть счастливым, если ты не победил»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:2).

— Нельзя быть счастливым, если ты не победил, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА. — Сегодня мы хотели победить и пробиться в следующий раунд. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но когда повели 2:1, то должны были создавать больше опасных моментов. У них хорошая команда, и они тоже хотели пройти дальше. Я предпочел бы набрать три очка, но выход из группы теперь зависит от домашнего матча с «Лиллем».