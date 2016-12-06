08:46 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Динамо" набрало в Лиге чемпионов столько очков, сколько заслужило"

0
0
0

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров надеется на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа". Также он считает, что в еврокубках нет места ротации. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- В игре с "Бешикташем" вы увидите наш сильнейший состав, - цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. - Не может быть никакой ротации в Лиге чемпионов. Дальше у нас очень важная игра с донецким "Шахтером" в чемпионате Украины, но это будет только через неделю. Сейчас мы полностью сосредоточены на "Бешикташе".

Я не согласен с мнением, что мы набрали меньше очков, чем могли. Наоборот, у нас их столько, сколько мы заслужили. Да, их мало - значит, мы столько и заработали. Поэтому я надеюсь, что ребята выйдут и сделают все, чтобы добыть свои первые очки за победу.

После неудачи с "Ворсклой" в субботу команду не надо настраивать. Когда игроки в зоне комфорта, тогда можно переживать за настрой. А сейчас любого спроси - он готов играть. О какой нехватке мотивации может вообще идти речь в таком турнире, как Лига чемпионов?

Трансляция матча "Динамо" К - "Бешикташ"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000783/match=2019364/prematch/preview/index.html

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ