Сергей Ребров: "Динамо" набрало в Лиге чемпионов столько очков, сколько заслужило"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров надеется на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа". Также он считает, что в еврокубках нет места ротации. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- В игре с "Бешикташем" вы увидите наш сильнейший состав, - цитирует пресс-служба УЕФА Реброва. - Не может быть никакой ротации в Лиге чемпионов. Дальше у нас очень важная игра с донецким "Шахтером" в чемпионате Украины, но это будет только через неделю. Сейчас мы полностью сосредоточены на "Бешикташе".

Я не согласен с мнением, что мы набрали меньше очков, чем могли. Наоборот, у нас их столько, сколько мы заслужили. Да, их мало - значит, мы столько и заработали. Поэтому я надеюсь, что ребята выйдут и сделают все, чтобы добыть свои первые очки за победу.

После неудачи с "Ворсклой" в субботу команду не надо настраивать. Когда игроки в зоне комфорта, тогда можно переживать за настрой. А сейчас любого спроси - он готов играть. О какой нехватке мотивации может вообще идти речь в таком турнире, как Лига чемпионов?

Трансляция матча "Динамо" К - "Бешикташ"