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Савич не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы

10:07
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Защитник «Атлетико» Стефан Савич не сможет принять участие в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. У него случился рецидив мышечной травмы, полученной в октябре, сообщает официальный сайт «Атлетико».

Точные сроки восстановления 28-летнего игрока пока остаются неизвестными. В текущем сезоне Савич провел 7 матчей за мадридский клуб, отличившись одним голом.

Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится в Турине во вторник, 26 ноября.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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