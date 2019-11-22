Савич не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы
10:07
Защитник «Атлетико» Стефан Савич не сможет принять участие в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. У него случился рецидив мышечной травмы, полученной в октябре, сообщает официальный сайт «Атлетико».
Точные сроки восстановления 28-летнего игрока пока остаются неизвестными. В текущем сезоне Савич провел 7 матчей за мадридский клуб, отличившись одним голом.
Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится в Турине во вторник, 26 ноября.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...