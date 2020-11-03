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«С «Баварией» играли лучше, зато сегодня ничья». Николич — о матче с «Атлетико»

3 ноября 2020, 23:22
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

— Сложная игра. Команда билась на поле. С «Баварией» много моментов, хорошая игра, но ноль очков. Сегодня не так хорошо выглядели, зато ничья, которая может быть очень важна в турнирном плане. Спасибо за отличную поддержку болельщикам.

— Качество игры почему хуже?

— Это другая игра. «Атлетико» был очень мотивирован, приехал забрать три очка. Это было видно по всему. У них отличная атака, полузащита, было сложно. Но главное, что сумели справиться, пусть и не показав красивого футбола. Первый раз за пять игр, когда «Локомотив» не проиграл «Атлетико». Этим надо быть довольным. (Константин Алексеев)

Локомотив — Атлетико

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