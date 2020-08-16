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Руди Гарсия считает, что он выиграл тактическую борьбу у Гвардиолы

02:08
Руди Гарсия. Фото Twitter.
Руди Гарсия. Фото Twitter.
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Горжусь своими игроками, — цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА. — Мы верили в себя. Знали, что играем против топовой команды, и не являемся фаворитами. Залог нашего успеха — в командном духе. Каждый играл друг за друга, и вышедшие на замену игроки здорово помогли.

Мусса (Дембеле — Прим. «СЭ») расстроился, что не попал в стартовый состав, но я сказал ему перед матчем, что он будет очень важен для нас. В итоге судьба матча решилась вышедшими на замену футболистами, как и два первых четвертьфинала.

Мы выиграли тактическую борьбу. Осваиваем нашу систему игры. Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий на своем пути».

Манчестер Сити — Лион

 

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