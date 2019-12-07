Ровно 15 лет назад Семак оформил хет-трик в ворота «ПСЖ»
Официальный Twitter УЕФА на русском вспомнил матч группового турнира Лиги чемпионов-2004/05 между «ПСЖ» и ЦСКА (1:3).
Встреча прошла 7 декабря 2004 года. В том матче хет-триком отметился полузащитник армейцев Сергей Семак. В первой очной встрече (2:0) хавбек забил и заработал пенальти. По итогам группового турнира ЦСКА занял третье место в группе с «Челси» и «Порту».
В январе 2005 года Семак подписал контракт с «ПСЖ», за который выступал до февраля 2006-го.
? В этот день 15 лет назад @pfc_cska со счетом 3:1 обыграл «Пари Сен-Жермен» на «Парк-де-Пренс» ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 7, 2019
??? Сергей Семак оформил хет-трик и через пару месяцев перейдет в «ПСЖ», а армейцы через полгода выиграют Кубок УЕФА ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/loYzAgpXFi