Ровно 15 лет назад Семак оформил хет-трик в ворота «ПСЖ»

Официальный Twitter УЕФА на русском вспомнил матч группового турнира Лиги чемпионов-2004/05 между «ПСЖ» и ЦСКА (1:3).

Встреча прошла 7 декабря 2004 года. В том матче хет-триком отметился полузащитник армейцев Сергей Семак. В первой очной встрече (2:0) хавбек забил и заработал пенальти. По итогам группового турнира ЦСКА занял третье место в группе с «Челси» и «Порту».

В январе 2005 года Семак подписал контракт с «ПСЖ», за который выступал до февраля 2006-го.