Роналду перед матчем с «Аталантой»: «Италия навсегда останется в моем сердце»

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду в своем Instagram высказался по поводу своего возвращения в Италию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Обратно в Италию, страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью. Это удивительное место, которое навсегда останется в моем сердце. Знаю по опыту, что в Бергемо всегда нелегко играть против «Аталанты». Но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить первое место в группе.

Это Лига чемпионов, а мы — «Манчестер Юнайтед»! Мы там, где и должны быть! Вперед, Дьяволы!» — написал Роналду.

Матч «Аталанта» — «МЮ» состоится сегодня, 2 ноября, в Бергамо. Начало — в 23.00 (мск). Этим летом португалец перешел из «Ювентуса» в стан «красных дьяволов».