Роман Бюрки: "Боруссия" всегда испытывает трудности с физически сильными командами"

Вратарь "Боруссии" Роман Бюрки после поражения от "Тоттенхэма"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команде не хватило мощного форварда. Также он добавил, что дортмундцы пропускают слишком много голов после стандартов.

- У нас было не так много моментов в первом тайме, - цитирует официальный сайт УЕФА Бюрки. - Мы всегда испытываем трудности с физически сильными командами, особенно без мощного игрока атаки, который мог бы придержать мяч впереди после наших забросов. Мы пропускаем слишком много голов после стандартных положений и фланговых передач.