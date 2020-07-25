RMC: Мбаппе пропустит финал Кубка лиги с «Лионом», участие в матче с «Аталантой» под вопросом

По информации RMC Sport, форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе точно пропустит финальный матч Кубка французской лиги против «Лиона». Под вопросом его участие в игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Француз получил травму и был заменен в первом тайме финала Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). По данным источника, Мбаппе действительно подвернул лодыжку и получил растяжение, но его связки не пострадали.

Указано, что нападающий точно не сыграет в финале Кубка французской лиги против «Лиона». Также он может пропустить и игру с «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

21-летний игрок в текущем сезоне провел 34 матча за «ПСЖ» и забил 30 мячей при 18 голевых передачах.

Матч «ПСЖ» — «Лион» состоится 31 июля, «Аталанта» и «ПСЖ» сыграют 12 августа.