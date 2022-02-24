Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен или Барселона могут принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов нынешнего сезона из Санкт-Петербурга, сообщает ESPN.

Источник указывает, что таков вариант весьма вероятен из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. При маловероятно, что финал примет «Уэмбли» или другой лондонский стадион. Это связано с занятостью арен. Кроме того, УЕФА вряд ли отдаст финал Лондону, помня о беспорядках перед финалом Евро-2020 на «Уэмбли».

Среди кандидатов рассматриваются Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен и Барселона. Финальный матч состоится 28 мая. На данный момент он должен пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».