Роналду накричал на Де Хеа во время матча «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Атлетико» после первого тайма в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол на 7-й минуте забил Жоау Феликс.

В начале второй половины встречи между игроками английской команды Криштиану Роналду и Давидом Де Хеа произошла словесная перепалка. Португальский нападающий недоволен тем, что испанец выносит мяч от ворот не на него.

Ранее СМИ писали, что у Роналду есть проблемы в коллективе. Также у него есть недопонимание с главным тренером Ральфом Рангником.

Напомним, Роналду в прошлом году вернулся в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он сыграл в 30 матчах, забив 15 голов и сделав 3 голевые преедачи.