Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:15

Роналду накричал на Де Хеа во время матча «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Давид Де Хеа и Криштиану Роналду.
Фото Twitter

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Атлетико» после первого тайма в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол на 7-й минуте забил Жоау Феликс.

В начале второй половины встречи между игроками английской команды Криштиану Роналду и Давидом Де Хеа произошла словесная перепалка. Португальский нападающий недоволен тем, что испанец выносит мяч от ворот не на него.

Ранее СМИ писали, что у Роналду есть проблемы в коллективе. Также у него есть недопонимание с главным тренером Ральфом Рангником.

Напомним, Роналду в прошлом году вернулся в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он сыграл в 30 матчах, забив 15 голов и сделав 3 голевые преедачи.

Давид Де Хеа
Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен или Барселона могут принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости