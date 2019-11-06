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Рейтинг УЕФА: Португалия не смогла увеличить отрыв от России

01:05
«Зенит» проиграл «Лейпцигу», «Бенфика» — «Лиону», и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА остался прежним. Он равен 0,966 балла.
5&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Артем Дзюба (справа) против Лукаса Клостерманна.Что это было, «Зенит»?

В этом сезоне отыграть его будет очень сложно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды, а конкуренты сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

7,928

55,5

91,283

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

8,142

57

80,033

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

6,857

48

62,927

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

5,642

39,5

61,367

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

5,166

31

52,748

6 (5)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

5,700

28,5

44,849

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

3,000

18

43,883

6 (4)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

5,200

26

35,500

5 (4)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

7,200

36

33,550

5 (4)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

3,600

18

32,500

5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

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