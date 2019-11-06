Рейтинг УЕФА: Португалия не смогла увеличить отрыв от России

«Бенфика» — «Зенит» проиграл «Лейпцигу» «Лиону» , и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА остался прежним. Он равен 0,966 балла.

В этом сезоне отыграть его будет очень сложно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды, а конкуренты сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 7,928 55,5 91,283 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 8,142 57 80,033 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 6,857 48 62,927 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 5,642 39,5 61,367 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 5,166 31 52,748 6 (5) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 5,700 28,5 44,849 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 3,000 18 43,883 6 (4) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 5,200 26 35,500 5 (4) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 7,200 36 33,550 5 (4) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 3,600 18 32,500 5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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