Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о решении УЕФА не наказывать «Манчестер Сити» баном на запрет участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

— Когда я читаю аргументацию CAS о причинах отмены приговора, я спрашиваю себя: «О чем все это?» — приводит слова Хенесса Goal. - В конечном итоге аргументы УЕФА были просто слабыми. В принципе CAS увидел то же самое, но не привел значимых доказательств нарушений «Манчестер Сити». «Манчестер Сити».