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«Решение CAS — пощечина УЕФА». Хенесс об отмене бана с «Ман Сити»

09:20
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о решении УЕФА не наказывать «Манчестер Сити» баном на запрет участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

— Когда я читаю аргументацию CAS о причинах отмены приговора, я спрашиваю себя: «О чем все это?» — приводит слова Хенесса Goal. - В конечном итоге аргументы УЕФА были просто слабыми. В принципе CAS увидел то же самое, но не привел значимых доказательств нарушений «Манчестер Сити». «Манчестер Сити».

Если судьи CAS пришли к выводу, что УЕФА проделал плохую работу, не нужно задумываться о результате. Вердикт CAS — это явная пощечина УЕФА.

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