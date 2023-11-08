«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику», забив все три гола в первом тайме

«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Все три гола испанцы забили в первом тайме. Первый мяч забил Айен Муньос, также отличились Флорентину Луиш и Андер Барренечеа. Браис Мендес мог забить 4-й гол, но не реализовал пенальти.

У потугальцев единственный мяч забил Рафа Силва на 49-й минуте.

На 78-й минуте вышел российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

После четырех туров «Реал Сосьедад» с 10 очками занимает первое место в группе D. «Бенфика» не набрала баллов и расположилась на последней строчке.

29 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Зальцбургом» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. «Бенфика» в этот же день сразится с «Интером».